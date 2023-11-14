В Новосибирске несовершеннолетние задержаны за убийство и разбой

Жертвами банды стали два человека: одного из них подростки зарезали, а второго ограбили.В Новосибирске троим несовершеннолетним подросткам, в зависимости от степени участия, предъявлены обвинения в убийстве и ограблении.
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