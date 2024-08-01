Тигренка, спасенного в Хабаровском крае, подарили Минскому зоопарку

Минский зоопарк получил в подарок от России амурского тигренка, спасенного в Хабаровском крае. На официальной церемонии передачи тигренка председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» и министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал, что тигренок был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края.
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