❗️📹Гиперзвуковая баллистическая ракета "Fattah-1", поставленная ракетно-артиллерийским подразделениям "Ансар Аллах", сегодня ночью ударила по центру Тель-Авива.
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❗️📹Гиперзвуковая баллистическая ракета "Fattah-1", поставленная ракетно-артиллерийским подразделениям "Ансар Аллах", сегодня ночью ударила по центру Тель-Авива.