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Закон и Порядок

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Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Не случайные люди в «Питеравто» сидят и, наверняка, постараются замять скандал с трагедией на Мойке

Питерская трагедия на Мойке: кто виноват – водитель-мигрант или блатной работодатель? После трагедии с автобусом в Петербурге депутат Андрей Миронов призвал запретить мигрантам работать в общественном транспорте и в других сферах.

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Комментарии
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Р
Роман
Независимо от &quot;крыши&quot; жестко наказать виновных в трагедии и однозначно проверить компанию на соблюдение российского законодательства по всем направлениям работы!!!
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14 час.
Вера артемьева
русских бьют режут теперь и топят.долбанные чинуши сука проснитесь страну просрете.чистка нужна жесткая и постоянная во всех чиновничьих кабинетах иначе финиш катастрофический.
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14 час.

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