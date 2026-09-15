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Царьград

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Кевин Костнер замечен с блондинкой в магазине в Калифорнии

Кевин Костнер замечен с блондинкой в магазине в Калифорнии

Сегодня актер Кевин Костнер, известный по роли в фильме «Телохранитель», был замечен в магазине близ своего дома в Калифорнии.

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