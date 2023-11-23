В Краснодаре мэрия готова потратить 780 тысяч рублей на новые утренники у старой ёлки

В Краснодаре мэрия готова потратить 780 тысяч рублей на новые утренники у старой ёлкиВ Краснодаре городские власти объявили тендер на проведение двух Новогодних детских утренников в Западном и Прикубанском округах.
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