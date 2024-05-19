Эксперт Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для США

Дружеские объятия российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются свидетельством колоссального стратегического поражения Соединённых Штатов, заявил аналитик американского фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери.
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