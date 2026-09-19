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У «Барсы» 31 гол за 7 туров Ла Лиги. Только у «Севильи» в 1940-м было больше – 40 мячей

«Барселона» обыграла «Севилью» (3:1) в гостевом матче 7-го тура Ла Лиги благодаря хет-трику Рафиньи.  Таким образом, игроки каталонского клуба забили 31 гол в первых 7 турах чемпионата Испании.

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