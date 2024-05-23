Песков: вооружения, которыми накачивают Киев, не могут изменить ход СВО

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Любые вооружения, которые поставляются Украине западными странами, не смогут принципиально изменить ход спецоперации, заявил 23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии