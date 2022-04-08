Болельщики «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг и скандировали «Сербия-Россия»

Болельщики «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг и скандировали «Сербия-Россия»

В пятницу, 8 апреля, в рамках 34-го тура Евролиги белградская «Црвена Звезда» обыграла на своей площадке турецкий «Анадолу Эфес» (93:85).

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