Макрон призвал Францию готовиться к будущим конфликтам и победам

Виктор Луговой

Макарошка!! Вив лё викторИ!! Гип-гип... ура!! Березина!! Правда же, Макарош? Не се па? Только куафёрами и кондиторами вас потом брать не будем, - чай, научились ужо сами кургузых штанов кроить и косы помадой сусалить. А то ещё, Макарош, есть такой прибор, веденецькие тальянцы придумкали: зеркало. На себя, сегодняшних, тудой позырьте. И - сортир с-под Тойфелевки, с Елисеевских полёв, приберите покуда. Лопаты на складе.