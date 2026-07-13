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Царьград

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Макрон призвал Францию готовиться к будущим конфликтам и победам

Макрон призвал Францию готовиться к будущим конфликтам и победам

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед вооруженными силами, призвав готовиться к будущим конфликтам и укреплять позиции на украинском фронте, в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Макарошка!! Вив лё викторИ!! Гип-гип... ура!! Березина!! Правда же, Макарош? Не се па? Только куафёрами и кондиторами вас потом брать не будем, - чай, научились ужо сами кургузых штанов кроить и косы помадой сусалить.  А то ещё, Макарош, есть такой прибор, веденецькие тальянцы придумкали: зеркало. На себя, сегодняшних, тудой позырьте. И - сортир с-под Тойфелевки, с Елисеевских полёв, приберите покуда. Лопаты на складе.
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