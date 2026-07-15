Изнанка израильского демографического чуда

Большая часть сколько-нибудь развитых стран планеты стремительно вымирает. Израиль — пока что нет, причём даже у светских евреев рождаемость была до недавнего времени относительно высока: около двух детей на семью.
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