Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Изнанка израильского демографического чуда

Изнанка израильского демографического чуда

Большая часть сколько-нибудь развитых стран планеты стремительно вымирает. Израиль — пока что нет, причём даже у светских евреев рождаемость была до недавнего времени относительно высока: около двух детей на семью.

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