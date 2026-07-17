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Аргументы и Факты

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Трамп анонсировал раскрытие данных о «шокирующих уязвимостях» на выборах

Трамп анонсировал раскрытие данных о «шокирующих уязвимостях» на выборах

Американские власти рассекретят новый комплект секретных документов, в которых говорится о «шокирующих уязвимостях» в системе выборов в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телеобращении к согражданам.

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