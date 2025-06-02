ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    кому война - кому мать родна...Состояние богатей...
  • V K
    Во время Великой Отечественной для пособников фашистов, предателей  был специально введен особый вид наказания - СМЕР...Задержаны некотор...
  • Амара Карпова
    Рыба гниет с головы🤮ПОЗОР🤮Задержаны некотор...

Дилеры требуют запретить прямые продажи авто от производителей

Дилеры требуют запретить прямые продажи авто от производителей

По мнению дилеров, их предложение защищает потребителей и поддерживает конкуренцию.фото: pixabay.com/dbelkinАссоциация «Российские автодилеры» («Роад») обратилась в ФАС с просьбой запретить производителям и дистрибьюторам онлайн-продажи машин непосредственному потребителю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх