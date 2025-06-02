Дилеры требуют запретить прямые продажи авто от производителей

По мнению дилеров, их предложение защищает потребителей и поддерживает конкуренцию.фото: pixabay.com/dbelkinАссоциация «Российские автодилеры» («Роад») обратилась в ФАС с просьбой запретить производителям и дистрибьюторам онлайн-продажи машин непосредственному потребителю.