Дилеры требуют запретить прямые продажи авто от производителей

По мнению дилеров, их предложение защищает потребителей и поддерживает конкуренцию.фото: pixabay.com/dbelkinАссоциация «Российские автодилеры» («Роад») обратилась в ФАС с просьбой запретить производителям и дистрибьюторам онлайн-продажи машин непосредственному потребителю.
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