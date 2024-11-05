Сотни изнасилованных, убитых и расчлененных русских детей. ЦЕНА ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ ТАДЖИКОВ

Невыгодно подкупленной власти, вот и не можем. Мы увидели за эти года истинное лицо беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти. Путин и сам понял, что всё это время мы шли в никуда. Эта упыринная жидокремлевская власть ни к чему хорошему не приведёт.

А

Александр24

А в чём здесь бред-то? Чем тест ДНК, тем более за счёт самих мигрантов, отличается от других проб? (анализ крови, отпечатки пальцев). А что касается Белоруссии, то управлять деревней намного проще, чем громадной страной. И не факт, что дубоватый Лукашенко справился бы с управлением Россией. Разве вы не знаете, что Лукашенко всячески поддерживал бандеровскую Украину? (Помните, как он взасос целовался с Порошенко, клялся ему в вечной дружбе и поставлял горючее для его танков, когда шла война в ЛДНР). А его отказ от признания Абхазии и Осетии? А его снятие войск с границы, что позволило фашистам перебросить свои войска на Курск? Да перестань мы его покупать почти бесплатными энергоносителями и не факт, что он завтра не побежит, задрав штаны, в объятия Запада. Так что, не надо нам такого правителя.