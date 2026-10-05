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Вратарь сборной Англии Пикфорд предстанет перед судом после признания вины в нарушении ПДД

Вратарь сборной Англии Пикфорд предстанет перед судом после признания вины в нарушении ПДД

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд предстанет перед судом из-за неосторожного вождения.

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