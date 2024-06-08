Прижизненные издания произведений Пушкина проданы на аукционе в «Литфонде»

Более десяти прижизненных изданий произведений Александра Пушкина продали на аукционе «Литфонд». В число топ-лотов вошла крайне редко встречающаяся дебютная книга Пушкина «Руслан и Людмила», вышедшая в 1820 году.
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