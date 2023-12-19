В России выпустили первый открытый софт для дронов. Это ускорит развитие рынка

В России разработали первое отечественное открытое программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратовКак сообщает «РИА Новости», российские разработчики создали открытый софт по управлению беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и полезной нагрузкой, что позволит ускорить развитие отрасли.
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