Лекции, кино и выставки: афиша Перми на выходные

В Перми в эти выходные у жителей и гостей города есть разные варианты досуга. В честь 95-летия пермского трамвая историк Андрей Маткин расскажет об истории этого вида транспорта, любителей кино и музыки ждет премьера документального фильма о сайкобилли, а для тех, кто предпочитает созерцание — работают выставки.