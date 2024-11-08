Лекции, кино и выставки: афиша Перми на выходные

В Перми в эти выходные у жителей и гостей города есть разные варианты досуга. В честь 95-летия пермского трамвая историк Андрей Маткин расскажет об истории этого вида транспорта, любителей кино и музыки ждет премьера документального фильма о сайкобилли, а для тех, кто предпочитает созерцание — работают выставки.
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