Евросоюз ввел санкции против 24 татарстанских компаний

Флаг Европы Фото: Wikipedia.org Европейский Союз в рамках очередного, 22-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 24 компаний и 22 топ-менеджеров предприятий, связанных с Татарстаном.
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