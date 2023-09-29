В Конгрессе США решили убрать из оборонного бюджета $300 млн для Киева

Global Look Press/Alex Edelman Члены палаты представителей конгресса США проголосовали за поправку к проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год, предусматривающую исключение из него выделения 300 миллионов долларов на помощь Украине.
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