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МТС запустил оплату по QR-коду в Колумбии и Аргентине

МТС запустил услугу по оплате товаров и услуг в Колумбии и Аргентине по QR-коду через национальные системы мгновенных платежей, говорится в сообщении компании.

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