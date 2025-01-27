Как самостоятельно очистить воду

Водопроводная вода, а также из скважины или колодца редко соответствует всем санитарным нормам. Зачастую в ней содержатся различного рода примеси и тяжёлые металлы, оказывающие пагубное влияние на организм и здоровье.
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