Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    надоело слышать про ошибки . наша власть  обнаглевшие  продажные   уроды .   выбросили   миллиарды  рублей  не понятн...Власти России при...
  • Андрей
    Верно, только усекновение головы...Власти России при...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Проверять всех хохломордых надо"Вовина тысяча" н...

Не выдержал грузовик с морковкой: Появились детали обрушения моста в Крыму

Не выдержал грузовик с морковкой: Появились детали обрушения моста в Крыму

Между крымскими сёлами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился мост. Появились детали обрушения - оказалось, что сооружение не выдержало грузовика с морковкой, пишет "База".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх