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Мать и четверо детей погибли во время пожара в Новосибирской области

Мать и четверо детей погибли во время пожара в Новосибирской области

t.me/prokuratura_nso / Прокуратура Новосибирской области Женщина и четверо ее несовершеннолетних детей 2013, 2014, 2016 и 2018 года рождения погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области.

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