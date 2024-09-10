В ГП направлены материалы о россиянах, призывающих к ударам по России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России направила в Генпрокуратуру материалы о россиянах, которые призывают за рубежом к ударам по российским территориям, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Василий Пискарев.
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