В ГП направлены материалы о россиянах, призывающих к ударам по России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России направила в Генпрокуратуру материалы о россиянах, которые призывают за рубежом к ударам по российским территориям, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Василий Пискарев.