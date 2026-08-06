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Газета.ру

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Поддубный заявил о попытках Запада переписать историю

Поддубный заявил о попытках Запада переписать историю

Член генерального совета "Единой России", Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Запад на протяжении десятилетий внедрял информационные нарративы, направленные на отмену русских и пересмотр исторических событий.

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