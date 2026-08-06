Член генерального совета "Единой России", Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Запад на протяжении десятилетий внедрял информационные нарративы, направленные на отмену русских и пересмотр исторических событий.
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