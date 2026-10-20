Russian Foreign Minister Sergei Lavrov traveled to Iran on October 19, meeting with President Masud Pezeshkian and Foreign Minister Abbas Araqchi amid questions over what support Moscow is providing Tehran to fight its war with the United States.
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