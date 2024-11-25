Кто выходит во второй тур президентских выборов в Румынии

В Румынии после обработки 98,89% протоколов голосования в первом туре президентских выборов независимый кандидат Кэлин Джорджеску набирает 22,64% голосов, а председатель Социал-демократической партии, премьер-министр Марчел Чолаку - 19,48% голосов.
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