Кто спустит Байдена с небес: "Семья" президента США дает отпор бизнесу и кланам

Вчера 322 прочитали Предстоящий на этой неделе саммит НАТО в Вашингтоне станет, по всей видимости, последней возможностью для главы Белого дома доказать недоброжелателям свою способность как минимум членораздельно говорить и выглядеть на публике "живым".