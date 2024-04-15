Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Результатом станут новые совместные постановки Интересные события грядут в культурной сфере Москвы благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между концертным залом «Зарядье» и Государственным академическим Большим театром.
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