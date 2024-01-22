В Россию вернулся микроавтобус Ford Tourneo Custom

Как обнаружил портал «АвтоВзгляд», новенькие микроавтобусы Ford Tourneo Custom предлагают сразу несколько дилеров из разных регионов России, а один столичный автосалон готов привезти под заказ даже совсем свежую машину, выпущенную в 2024 году.
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