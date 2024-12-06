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  • Роман Куражев
    Закрыть все диаспоры и Чеченскую в первую очередь.По нашумевшему ...
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«Целый ряд вопросов»: член СПЧ прокомментировала претензии Кадырова к Бастрыкину Член СПЧ Меркачева о претензиях Кадырова: надо начинать с себя Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Она считает, что «надо начинать с себя».&quot;                                                 • «О трёх предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвердишься в вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих; и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета».
NEWS.ru
NEWS.ru
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3 час.
Пульхерия Djem
Довести до конца.Приговор вынести по по всей строгости законы,невзирая на на какие-то &quot;договорился&quot; и &quot;поговорил&quot; Только суд.На всю страну огласить результат!!!Доверие народа к власти можно потерять легко,вернуть невозможно..
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48 мин.
РК
Роман Куражев
Закрыть все диаспоры и Чеченскую в первую очередь.
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21 мин.

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