По нашумевшему ...

Владимир Соловьев

"Она считает, что «надо начинать с себя»." • «О трёх предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвердишься в вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих; и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета».