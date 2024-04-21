СМИ: «Спартак» определился с новым тренером

Турецкому специалисту предложили контракт на два года.фото: galatasaray.org--> Московский «Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку, передаёт Yeni Asir.
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