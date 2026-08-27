Депутат Соболев: Славянск и Краматорск могут освободить уже в этом году

ВС России имеют возможность освободить Славянск и Краматорск в ДНР уже в этом году. Такую оценку продвижения российских сил в зоне СВО дал генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.