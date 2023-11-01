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Поварёнок с лучшими рецептами

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Венгерская ватрушка с грушей

Венгерская ватрушка с грушей

Смогли бы отказаться от вот таких ватрушек на десерт? Вряд ли!!! Кроме того, что они получаются безумно вкусные, они необыкновенно красивы! Слоеное тесто, нежная сладкая начинка из творожного сыра и груши с легким ароматом лимонной цедры.

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