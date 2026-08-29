Трамп обвинил журналистку NYT во многолетней лжи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг острой критике репортера издания New York Times Мэгги Хаберман за публикацию материала, в котором утверждалось, что он не собирается участвовать в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке, якобы из-за нежелания организаторов предоставить ему слово.