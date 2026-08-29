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Аргументы и Факты

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Трамп обвинил журналистку NYT во многолетней лжи

Трамп обвинил журналистку NYT во многолетней лжи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг острой критике репортера издания New York Times Мэгги Хаберман за публикацию материала, в котором утверждалось, что он не собирается участвовать в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке, якобы из-за нежелания организаторов предоставить ему слово.

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