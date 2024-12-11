Захарова рассказала об обеспечении безопасности россиян в Сирии

Захарова назвала безопасность россиян в Сирии абсолютным приоритетом Москвы Безопасность находящихся в Сирии граждан РФ является абсолютным приоритетом для Москвы, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии