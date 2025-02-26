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Царьград

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Синяки на руке Трампа: Причина кроется в частых рукопожатиях

Синяки на руке Трампа: Причина кроется в частых рукопожатиях

Синяк на руке Дональда Трампа вызван частыми рукопожатиями. Инцидент заметили на встрече с Эммануэлем Макроном.

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