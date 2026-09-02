Путин поблагодарил Китай за высокий уровень делегаций на ПМЭФ и ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, прошедшей на полях Восточного экономического форума, поблагодарил Пекин за высокий уровень делегаций, направляемых в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ).