В чемпионате Голландии ударом скорпиона был забит претендент на гол года

fcgroningen.nlАвтором первого из голов в составе победителей стал нападающий Сириль Нгонге. 21-летний бельгиец откликнулся на навес с левого фланга и ударом пяткой слета оставил не у дел опекавшего его защитника и вратаря команды соперников.
fcgroningen.nlАвтором первого из голов в составе победителей стал нападающий Сириль Нгонге. 21-летний бельгиец откликнулся на навес с левого фланга и ударом пяткой слета оставил не у дел опекавшего его защитника и вратаря команды соперников.
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