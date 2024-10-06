Пятеро детей доставлены в больницу после ДТП под Волгоградом

t.me/Прокуратура Волгоградской области Пятеро детей и семеро взрослых госпитализированы после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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