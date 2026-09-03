В США начали загрузку топлива на 40-летней АЭС Palisades перед перезапуском

Остановленную в 2022 году АЭС готовят к перезапуску: завершена масштабная модернизация реактора, рассчитанного на 805 МВт На АЭС Palisades в Мичигане началась загрузка топлива в реактор — ключевой этап подготовки к перезапуску станции, остановленной в 2022 году после 40 лет эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым