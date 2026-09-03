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В США начали загрузку топлива на 40-летней АЭС Palisades перед перезапуском

В США начали загрузку топлива на 40-летней АЭС Palisades перед перезапуском

Остановленную в 2022 году АЭС готовят к перезапуску: завершена масштабная модернизация реактора, рассчитанного на 805 МВт На АЭС Palisades в Мичигане началась загрузка топлива в реактор — ключевой этап подготовки к перезапуску станции, остановленной в 2022 году после 40 лет эксплуатации.

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