Россиянка Бейли: окончание войны в 1945 году стало для американцев радостью

Для американцев новость о победе над гитлеровской Германией в мае 1945 года стала великой радостью. Об этом рассказала одна из старейших представительниц русской эмиграции в Соединённых Штатах Евгения Бейли.
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