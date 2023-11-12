С прибалтийских дюн раздался обиженный вой – там Алла П накатала обращение к русскому народу, выложила его в тележку и сидит такая с умным видом, ощущает себя богоизбранной: Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.
От кумира до побирушки
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Галина Светлая
Старая корова с паскудной семейкой. Кому ты нужна? О душе уже пора думать старушенция..
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1 час.
V
Valerij
Совет однозначный - жалеть.
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47 мин.
Александр Симакин
Ленина оставь в покое, УРОД! А опус твой мелочный, как и сам ты, пропитан злобой и оголтелым антисоветизмом, что роднит тебя с той же Пугачевой.
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37 мин.
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