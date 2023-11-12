От кумира до побирушки

С прибалтийских дюн раздался обиженный вой – там Алла П накатала обращение к русскому народу, выложила его в тележку и сидит такая с умным видом, ощущает себя богоизбранной: Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.