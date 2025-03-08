Hill: республиканцы требуют от Трампа возобновить поставки оружия Киеву

Конгрессмены-республиканцы потребовали от американского лидера Дональда Трампа возобновить поставки вооружения в Киев, за такое решение уже выступили: сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, председатель сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз, сенатор от Индианы Тодд Янг, передает The Hill.