В Москве определили победителей велогонки «Россия»

В Москве 12 сентября состоялся финальный, восьмой этап многодневной велогонки «Россия». Участники стартовали на Воробьёвых горах и преодолели 60 км по Бережковской набережной и Садовому кольцу.
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