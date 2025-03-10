Apple задержала выпуск устройства HomePad и разрешает сотрудникам тестировать прототипы дома

Осведомлённые источники давно на регулярной основе сообщают о попытках Apple разработать гибрид планшета и умной колонки, который позволял бы управлять инфраструктурой умного дома и осуществлять вызовы по FaceTime.
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