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Крымская газета

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Врач объяснил, когда ребенку нельзя делать прививку

Врач объяснил, когда ребенку нельзя делать прививку

При хронических заболеваниях или респираторных вирусных ребёнку делать прививку нельзя. Об этомРИАМО заявил бывший врач скорой помощи Андрей Звонков.

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