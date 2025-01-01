Маск заявил, что инвесторы не идут в Британию при лейбористском кабмине

Очень немногие компании высказывают желание инвестировать средства в Великобританию при текущем лейбористском правительстве Кира Стармера, заявил американский миллиардер Илон Маск 31 декабря на своей странице в сети Х.
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